Для украинцев ввели новые поборы, изменения уже вступили в силу 23 мая
В частности, поправки в Налоговый кодекс Украины предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.
Правда, это касается продажи более двух авто в год. Первый автомобиль за год остается по нулевой ставке.
Если раньше при продаже (обмене) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% его стоимости, то теперь – 18%. Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе, прицепов, мопедов и мотоциклов.
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При этом, если в течение одного года продать одно транспортное средство, то налог платить не нужно. Если два, то государству придется отдать 5% его цены, как и раньше.
Авторы изменений в Налоговый кодекс уверены, что нововведение никак не скажется на простых автомобилистах. Ожидается, что «под удар» попадут перекупщики авто. Им теперь нужно или выходить из "тени" и платить налоги, или отказаться от своего бизнеса.
Вместе с тем эксперты не исключают, что перекупщики придумают какие-нибудь хитрые схемы, чтобы не платить повышенный налог.
Ранее сообщалось, что в Раде предлагают снизить налог на ввоз "евроблях".
Депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому временно - в течение 180 календарных дней с момента вступления закона в силу - отменить возрастной коэффициент при расчете ставки акцизного налога для легковых, грузовых автомобилей и других транспортных средств.
Напомним, отмена налогов в Украине, важное решение Рады: "Не будут платить те, кто..."
Как сообщала Politeka, новый закон заработал в Украине, избежать налогов не выйдет: «теперь плательщики смогут…»
Также Politeka писала, что Рада утвердила новые поборы для украинцев в долларах: «скоро воздух продавать начнут».