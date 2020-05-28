Речь о возможности купить билеты на поезд или автобус
С 27 мая ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов через мобильный и веб Приват24, электронные билетные кассы и сеть терминалов самообслуживания, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
Как сообщили в банке, на сегодняшний день в Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня.
Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7 / 8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.
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Билеты на автобусные рейсы уже доступны с 22 мая по всем маршрутам в пределах одного региона. Восстановление межобластного автобусного сообщения ожидается с 29 мая.
Ранее мы сообщали, Укрзализныця обманула украинцев. Так, с 8 утра 27 мая должны были заработать железнодорожные кассы украинских вокзалов. Тем не менее, в Телеграм-канале ПРАВДА UA появилась информация о том, что кассы начнут работу позже назначенного времени, а на сайте Укрзализныци проводятся техработы, поэтому приобрести билеты невозможно.
Возмущенные украинцы на страницах соцсетей обвинили УЗ в издевательствах и призвали как можно быстрее закончить все технические работы.
Тем временем в компании подчеркнули, что билеты в кассах не будут продаваться людям без средств индивидуальной защиты. Украинцы также должны будут носить маски и в поездах. Кроме того, пассажиров ждет обязательное измерение температуры при посадке в вагон, а также будет проводиться обязательная санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда.
Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов: список направлений и новые жесткие правила для пассажиров.
Как сообщала Politeka, запуск продажи билетов на поезда в Украине, что будет со сроками и ценами: "Укрзализныця начнет...".