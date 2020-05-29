В Украине готовят программы выхода из экономического кризиса после эпидемии

Об этом шла речь 28 мая на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения китайского вируса, сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что Кабинет министров резко ухудшил прогноз ВВП в 2020 году и ожидает, что падение экономики составит от 4 до 8% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на заседании Кабмина 27 мая.

В документе указано, что на фоне пандемии МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3%.

"В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", − отметили в Кабмине.

Такой прогноз объясняют неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

"В итоге, согласно прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", − говорится в программе правительства.

В Кабмине также предупредили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения вируса и снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Премьер Шмыгаль на совещании у президента рассказал об уже разработанных мерах. Кроме того, глава Кабмина пообещал на следующей неделе представить и другие экономические программы.

Премьер также добавил, что несмотря на слухи, коммунальные тарифы поднимать не будут.

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