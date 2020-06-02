Украинцы могут забыть о тарифах на коммунальные услуги, которые были прошлой зимой

Об этом рассказал эксперт и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, передает Главред.

По его словам, скидка на газ, от которой отказываются в меморандуме с МВФ, была лишь рекомендацией, и она, по сути, не работала в Украине.

Скубченко обратил внимание, что вместо этой скидки Минрегион заранее опубликовал текст постановления для обсуждения о порядке изменения формирования тарифов на производство тепла с учётом текущей цены "голубого топлива".

Эксперт не сомневается, что это постановление профильного ведомства еще хуже, чем "скидка" на газ.

"...Теперь этим просто добьют всех потребителей, так как теперь для расчета цены газа на будущий отопительный период предлагается взять среднюю цену газа, которая сформировалась прошлой зимой. Если говорить в цифрах, то средняя прошлогодняя цена газа составляет 6000 гривен, а это означает, что тарифы уже точно не будут ниже тех, что были прошлой зимой. Это решение преступно, так как Нафтогаз имеет право формировать цену газа ежемесячно, но на тарифы это не распространяется", - предупредил Скубченко украинцев.

Он также предположил, что из-за нового постановления в Украине может вырасти уровень задолженности по коммунальным услугам.

"...Норма оплаты услуг ЖКХ была повышена с 15 до 20% от дохода. Это постановление из-за карантина заработает в октябре и фактически этим семьям уже придется платить за коммуналку на 30% больше. Например, если семья с доходом в 10 тысяч гривен из 2 тысяч коммуналки оплачивала 1500, и ещё 500 гривен оплачивались государством, то теперь с учётом повышения все 2000 такой семье уже придется платить самим. И в таком случае грабить население в кризис будут ещё больше", - подытожил Скубченко в общении с журналистами.

Также мы рассказывали об урезании субсидий украинцам. Согласно данным, опубликованным в сети, в апреле 2020 года средняя субсидия на оплату коммуналки для украинских семей составила 612,1 гривен. Это на 39% меньше, чем месяцем ранее - в марте граждане в среднем получали ровно одну тысячу гривен. Самую большую субсидию выплатили в Киеве - 950,3 гривен.

Всего за такими выплатами обратились 42,62 тысячи украинских семей, 19,19 тысячи удалось их оформить.

Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».

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