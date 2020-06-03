Что нужно знать простым украинцам

Стали известны подробности запуска в оборот новой монеты номиналом 10 гривен

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Известно, что новая монета запущена в оборот с сегодняшнего дня, 3 июня.

В Нацбанке подчеркнули, что новая монета номиналом 10 гривен станет последней в обновлении банкнотно-моментного ряда гривны, ведь ранее были видоизменены 1 и 2 гривны, а также появилась новая монета в 5 гривен.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

В пресс-службе госрегулятора добавили, что новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, а ее вес составляет всего 6,4 г.

В Национальном банке также заверили, что специально обменивать банкноты на новые монеты номиналом 10 гривен не нужно. Купюры постепенно будут выводить из оборота, но они остаются платежным средством.

Согласно планам НБУ, в номинальном ряде гривны останется шесть монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

Ранее мы рассказывали о том, что 2 июня Национальный банк ввел в оборот новую монету. В частности, была выпущена сувенирная монета из серебра, и на ней разместили изображение ночной бабочки совки роскошной.

Как подчеркнули в пресс-службе регулятора, тираж сувенирной монеты номиналом 10 гривен будет ограничен всего 2500 экземплярами, а стоимость одной монеты составит 1075 гривен.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.