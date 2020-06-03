Одними штрафами для водителей не обошлось. Теперь власти взялись за пешеходов

Депутаты полагают, что ныне действующее наказание для нарушителей ПДД, передвигающихся на своих двух, слишком мягкое, поэтому его надо ужесточить - раз в пять.

Так, среду, 3 июня, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2697, предусматривающий усиление ответственности для пешеходов за нарушение ПДД и увеличение размеров штрафов, передает "Обозреватель".

На сегодня пешеход, который, к примеру, проигнорировал сигнал светофора или перешел дорогу в неположенном месте, наказывается штрафом в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 51 грн. Депутаты же предлагают повысить этот штраф в пять раз - до 255 грн.

За эти же нарушения, но совершенные в нетрезвом виде, украинцев хотят наказывать штрафом в размере 510 грн.

И за нарушения, которые повлекли за собой создание аварийной обстановки – 680 грн. или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

Ранее мы сообщали, с 1 июня на украинских дорогах заработала фото и видеофиксация нарушений ПДД водителями. В частности, первые 50 систем установлены в столице и Киевской области. В дальнейшем подобные появятся во всех регионах. На сегодня, камеры фиксируют превышение скорости, в будущем список расширится другими нарушениями, как выезд на встречную полосу и т.д.

В случае превышения скорости, более чем на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч - предусмотрен штраф 255 гривен. При превышении установленных ограничений, более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Также мы писали, на второй день работы фото и видеофиксации, появился нарушитель-рекордсмен. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Водитель гнал со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. В скором времени, нарушитель получит письмо со штрафом в 510 гривен.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить