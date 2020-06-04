В Кабинете министров предлагают реструктурировать задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги

Как сообщает правительственный портал, речь идет о долгах, которые накопились состоянию на 1 мая 2020 года.

Чтобы это стало возможным, в Министерстве развития общин и территорий Украины подготовили законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги".

Закон позволяет реструктурировать долги по коммуналке сроком на 60 месяцев равными частями.

Отметим, такое известие появилось на фоне того, что долги за ЖКХ в Украине стремительно растут и бьют рекорды.

Так согласно данным, Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн. При этом отмечается, что карантин не ускорил рост задолженности.

При этом украинцев предупреждали, что долги, в частности за воду, будут взимать коллекторы, которые заработают в скором времени в столице. В Киевводоканале заявили, что вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы.

Отмечается, что возьмутся за тех, кто не платил больше года или накопил более 1000 долгов. При этом тех, кто задолжал на карантине, обещают не трогать.

Напомним, по данным региона исправнее всего за коммуналку плятят в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%), Львовской (92,9%) и Николаевской (92,8%) областях. А хуже всего – в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях.

В апреле наибольшая задолженность по квартирной плате зафиксирована в Киеве (1 011,915 млн гривен), Днепропетровской (1 050,571 млн гривен) и Харьковской (423,131 млн гривен) областях.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

Как сообщила Politeka, тарифы на коммуналку в Украине резко изменились, новые цифры: "По сравнению с апрелем..."

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