Цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до рекордного уровня
Об этом сообщили на сайте EastFruit.
Аналитики подчеркнули, что по состоянию на июнь цены подскочили в 2,6 раза, что является историческим максимумом для Украины за последние пять лет.
Так, цены на клубнику поднялись на 260%. В случае с остальными изменения не столь существенные, но заметные:
- Груша – на 30-35%
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Бананы – на 2-4%Популярные статьи сейчас
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Лимоны – на 25%
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Апельсины – на 40%
Причиной такого резкого скачка цен на любимые фрукты и ягоды украинцев эксперты называют погодные условия, а именно - заморозки.
Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг, а теперь килограмм сладкой ягоды обойдется украинцу в 65-75 гривен.
Ранее, в сети возмутились ценам на имбирь в одном из украинских супермаркетов во время карантина.
На снимке видно, что за один килограмм растения просят аж 480 гривен.
Такая цена повергли в шок пользователей сети, а некоторые допустили, что такое изменения в цене связано с тем, что имбирь повышает иммунитет.
Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.
По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.
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