Это уже за гранью здравого смысла!

Цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до рекордного уровня

Об этом сообщили на сайте EastFruit.

Аналитики подчеркнули, что по состоянию на июнь цены подскочили в 2,6 раза, что является историческим максимумом для Украины за последние пять лет.





Так, цены на клубнику поднялись на 260%. В случае с остальными изменения не столь существенные, но заметные:

Причиной такого резкого скачка цен на любимые фрукты и ягоды украинцев эксперты называют погодные условия, а именно - заморозки.

Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг, а теперь килограмм сладкой ягоды обойдется украинцу в 65-75 гривен.

Ранее, в сети возмутились ценам на имбирь в одном из украинских супермаркетов во время карантина.

На снимке видно, что за один килограмм растения просят аж 480 гривен.

Такая цена повергли в шок пользователей сети, а некоторые допустили, что такое изменения в цене связано с тем, что имбирь повышает иммунитет.



Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.

По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.

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