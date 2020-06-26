На фоне известия о массовой отмене льгот в украинском парламенте сделали новое важное заявление
В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выступили с уточнением относительно льгот на ввоз в Украину электроавтомобилей
Отмечается, что с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей отменять не будут, они продолжат свое действие.
В Раде объяснили, что в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Украины, ведение УКТ ВЭД осуществляет Государственная таможенная служба, в порядке, установленном КМУ (Постановление №428 от 21.05.2012 г.). Согласно п. 13 и 14 Постановления, предусмотрено, что Гостаможслужба утверждает и публикует переходные таблицы по старой и новой версиям тарифа.
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Как известно, 4 июня 2020 года Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который предусматривает, что с 1 июля 2020 года классификация транспортных средств, которые оснащены исключительно электрическими двигателями, будет происходить не по коду 8703 90 10 10, а по кодам 8703 80 10 10 (новые) и 8703 80 90 10 (использованные).
Ранее сообщалось, что вскоре частично или без льгот могут остаться многие украинцы.
Все дело в новом законопроекте Минсоцополитики, которым предлагается передать на места решение о предоставлении льгот таким категориям:
- инвалидам-"чернобыльцам" 1-й и 2-й категории;
- детям-"чернобыльцам" с инвалидностью;
- лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающием лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;
- многодетным семьм; реабилитированным жертвам репрессий;
- лицам с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;
- военнослужащим, получившим инвальдность вследствие боевых действий, участникам боевых действий и приравненные к ним лицам, а также родителям военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;
- ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам Нацполиции, ветеранам налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранам службы гражданской защиты, ветеранам Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины;
- экс-узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;
- супругам умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;
Пока что новшества вынесены на обсуждение, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждение в Парламент.
Кроме того, с 1 июля Киев вынужденно отменяет льготный проезд в общественном транспорте для приезжих.
Напомним, украинцев предупредили об отмене льгот на коммуналку.
Как сообщала Politeka, отменят популярную льготу, украинцев предупредили, за что теперь придется платить.
Также Politeka писала, что пенсии и льготы под угрозой, в Раде сделали отчаянное признание.