На фоне известия о массовой отмене льгот в украинском парламенте сделали новое важное заявление

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выступили с уточнением относительно льгот на ввоз в Украину электроавтомобилей

Отмечается, что с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей отменять не будут, они продолжат свое действие.

В Раде объяснили, что в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Украины, ведение УКТ ВЭД осуществляет Государственная таможенная служба, в порядке, установленном КМУ (Постановление №428 от 21.05.2012 г.). Согласно п. 13 и 14 Постановления, предусмотрено, что Гостаможслужба утверждает и публикует переходные таблицы по старой и новой версиям тарифа.

Как известно, 4 июня 2020 года Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который предусматривает, что с 1 июля 2020 года классификация транспортных средств, которые оснащены исключительно электрическими двигателями, будет происходить не по коду 8703 90 10 10, а по кодам 8703 80 10 10 (новые) и 8703 80 90 10 (использованные).

Ранее сообщалось, что вскоре частично или без льгот могут остаться многие украинцы.

Все дело в новом законопроекте Минсоцополитики, которым предлагается передать на места решение о предоставлении льгот таким категориям:

инвалидам-"чернобыльцам" 1-й и 2-й категории;

детям-"чернобыльцам" с инвалидностью;

лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающием лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;

многодетным семьм; реабилитированным жертвам репрессий;

лицам с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;

военнослужащим, получившим инвальдность вследствие боевых действий, участникам боевых действий и приравненные к ним лицам, а также родителям военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;

ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам Нацполиции, ветеранам налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранам службы гражданской защиты, ветеранам Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины;

экс-узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;

супругам умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

Пока что новшества вынесены на обсуждение, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждение в Парламент.

Кроме того, с 1 июля Киев вынужденно отменяет льготный проезд в общественном транспорте для приезжих.

Напомним, украинцев предупредили об отмене льгот на коммуналку.

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