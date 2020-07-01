Стало известно, как власть намерена бороться с задолженностью по коммуналке
Об этом пишет Обозреватель.
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Уже осенью украинцам могут узаконить драконовские штрафы за долги по коммуналке.
Нововведения предусмотрены законопроектом, который был разработан "слугами народа" и Кабмином. Так, украинцам хотят ввести штрафы в размере 50% от общего долга. То есть, 15 тысяч гривен заплатит тот, кто имеет задолженность в 10 тысяч.
Авторы документа хотят ввести дополнительное понятие "штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг".
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если совокупный долг достиг годовой стоимости коммуналки – штраф в 20%;
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совокупный долг в размере двухлетних платежей – штраф в 30%;
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совокупный долг в размере трехлетних платежей – штраф в 50%.
Более того, параллельно будет действовать и пеня. В качестве примера: украинец не платит три года за коммуналку и у него накопился долг в 36 тысяч гривен. Размер пени составит всего 10,8%, а вот уже по новым правилам помимо 10,8% пени придется заплатить и 50% штрафа.
"Фактически значительно ужесточается наказание за неуплаты жилищно-коммунальных услуг, кроме того, меняется и инструмент для взыскания такого долга. Эти предложения полностью повторяют заложенные в меморандум условия и, по моему мнению, полностью оправданы", – комментирует нововведения эксперт Алексей Ковш.
Добавим, что украинцы с начала карантина сократили долги по коммуналке почти на 7 млрд гривен.
Как сообщили в Госстате, в мае было начислено 8,7 млрд грн к оплате за коммуналку, а граждане выплатили 11,9 млрд грн (37,5% больше).
Таким образом, общий размер задолженности за предоставленные коммунальные услуги снизился на 3,3 млрд и составил 59,9 млрд.
Больше всего украинцы задолжали за газ - 23, 9 млрд, за отопление и горячую воду - 18,8 млрд, за электроэнергию - 5,9 млрд и т.п.
Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы.
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Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния