Під час дії формули «Роттерадам+» вдвічі зросли зарплати шахтарів, а держава змогла скоротити дотації державним шахтам.

Про це заявив ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в інтерв’ю «Главкому».



«Запровадження формули «Роттердам+» було необхідним та неминучим рішенням, завдяки якому і споживачі, і виробники отримали прозорий та передбачуваний механізм розрахунку ціни електроенергії. Якщо казати про суміжні галузі – оцінюю так само позитивно, адже, наприклад, середня зарплата шахтарів за час дії формули зросла вдвічі – з 7 тис грн при запровадженні навесні 2016 року до 15 тис грн влітку 2019-го при зупинці її дії», - розповів Вовк.



Він також зазначив, що формульне ціноутворення стабілізувало ситуацію у вугледобувній галузі і держава змогла скоротити дотації з бюджету державним шахтам.



«За рахунок прив`язки до ціни на світовій біржі розмір дотацій вугільній галузі з держбюджету також був скорочений. Тобто для галузі та бюджету це було стабілізуюче та позитивне рішенням», - наголосив Вовк.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. «Амстердам+». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.