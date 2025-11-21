Об этом он рассказал в своем блоге.
«К глубочайшему нашему сожалению, если россия нападет на Европу, то Украине станет легче воевать, но тяжелее станет воевать Европе и вообще миру. Это факт. Но россия будет уничтожена быстрее в этой ситуации. Если россия нападет на европейскую страну НАТО, ее крах наступит быстрее», – утверждает Михаил Шейтельман.
Только вот, рассуждает эксперт, не надо думать, что Европе выгодна бесконечная война в Украине, потому что надо разобраться, о какой именно Европе мы говорим. То есть, объясняет он, жителям, например, Латвии не выгодна бесконечная война в Украине, но есть определенные политики, которые признавались в этом абсолютно вслух.
«И это не были какие-то экзальтированные ультралевые или ультраправые политики. Отнюдь нет. Это были вполне себе представители европейского истеблишмента, которые говорили, например, что, если война в Украине продлится меньше 3 лет, то они не успеют подготовиться к войне с россией. Поэтому есть отдельные политики, безусловно, да, я думаю, что и отдельные обыватели в европейских странах, которые считают, что им выгодна долгая война Украины против россии, чтобы самим подготовиться к войне», – объясняет Михаил Шейтельман.
Или, добавляет он, этим европейцам выгодна долгая война, чтобы Украина ослабила российскую армию, что мы уже и делаем. Ведь, подчеркивает эксперт, в 2022 году Европа еще боялась россии, но сегодня уже все понимают, что это совершенно не та армия, что король голый, что ВСУ уничтожили все элитные подразделения и дивизии рф, их десантников и танкистов перебили, это все в Киевской области грибами порастает. Поэтому, констатирует он, долгая война в Украине Европе действительно выгодна в плане уничтожения армии, военно-морского флота и стратегической авиации рф, и это заслуга ВСУ.
Как сообщала Politeka, Каленюк заявила, что, если бы Украина была полностью авторитарным государством, то коррупционных дел не было бы.
Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему коррупционный скандал в энергетике сейчас вредит обороне ВСУ на фронте.