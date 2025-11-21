Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Украина успешно уничтожает российскую военную мощь, это, конечно, выгодно Европе, но если путин решится пойти на НАТО, его конец будет ближе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К глубочайшему нашему сожалению, если россия нападет на Европу, то Украине станет легче воевать, но тяжелее станет воевать Европе и вообще миру. Это факт. Но россия будет уничтожена быстрее в этой ситуации. Если россия нападет на европейскую страну НАТО, ее крах наступит быстрее», – утверждает Михаил Шейтельман.

Только вот, рассуждает эксперт, не надо думать, что Европе выгодна бесконечная война в Украине, потому что надо разобраться, о какой именно Европе мы говорим. То есть, объясняет он, жителям, например, Латвии не выгодна бесконечная война в Украине, но есть определенные политики, которые признавались в этом абсолютно вслух.

«И это не были какие-то экзальтированные ультралевые или ультраправые политики. Отнюдь нет. Это были вполне себе представители европейского истеблишмента, которые говорили, например, что, если война в Украине продлится меньше 3 лет, то они не успеют подготовиться к войне с россией. Поэтому есть отдельные политики, безусловно, да, я думаю, что и отдельные обыватели в европейских странах, которые считают, что им выгодна долгая война Украины против россии, чтобы самим подготовиться к войне», – объясняет Михаил Шейтельман.

Или, добавляет он, этим европейцам выгодна долгая война, чтобы Украина ослабила российскую армию, что мы уже и делаем. Ведь, подчеркивает эксперт, в 2022 году Европа еще боялась россии, но сегодня уже все понимают, что это совершенно не та армия, что король голый, что ВСУ уничтожили все элитные подразделения и дивизии рф, их десантников и танкистов перебили, это все в Киевской области грибами порастает. Поэтому, констатирует он, долгая война в Украине Европе действительно выгодна в плане уничтожения армии, военно-морского флота и стратегической авиации рф, и это заслуга ВСУ.

