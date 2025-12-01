Політолог Руслан Бортник заявив, що, незважаючи на активізацію мирного треку, сторони ні про що не домовилися, тому наступний раунд – Дрісколл у Києві та Віткофф у Москві, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Закільцювалися ці переговори, вони фактично зайшли знову у глухий кут, бо всі основні питання виявилися невирішеними. Сторони узгодили лише другорядні питання. А гарантії безпеки, членство України в НАТО, території, навіть вибори і, кажуть, амністія – всі ці питання виявилися закільцьованими, невирішеними. Весь успіх Женеви в тому, що вирішили складні питання перенести на зустріч лідерів, яка не відбулася», – стверджує Руслан Бортник.

І склалося враження, констатує він, що це розлютило Трампа, тому він відмовився комунікувати зараз і із Зеленським і з путіним, тому до Києва цього тижня прилетить Дрісколл, а до москви – Віткофф. Мета, пояснює експерт, у тому, щоб спробувати зблизити позиції України та росії, продавити їх на ширші поступки.

Також, зазначає він, дуже цікаву заяву зробив Венс, який зараз фактично і формує нову рамку мирного треку, тобто визначає, що далі відбуватиметься у переговорах. Зокрема, розповідає експерт, віцепрезидент США назвав ілюзією ідею, що росію можна перемогти, посиливши санкції або давши Україні більше зброї, тому будь-який мирний план має зберегти суверенітет України, припинити бойові дії, бути прийнятним для обох сторін і гарантувати, що війна не повториться знову.

«А Трамп знову повторив про поступки росії. Найважливіше питання в тому, хто чим поступається і наскільки. Тому що у Європі та Україні вважають, що у мирному плані Трампа мало поступок чи немає поступок росії. Трамп вважає, що росія вже йде на поступки, і їхня велика поступка – це те, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше землі», – підсумовує Руслан Бортник.

