За шесть лет в кресле председателя правления Нафтогаза Андрей Коболев заработал около миллиарда гривен

Об этом пишет в Facebook блогер Михаил Шнайдер, передает Politeka.

И это, акцентирует внимание блогер, не просто большие деньги, это – колоссальная сумма, измеряемая тоннами наличности.

"На этот миллиард можно было бы с легкостью построить сотни километров новых дорог, построить десятки новых школ, садиков, больниц и стадионов, обеспечить достойной зарплатой сотни тысяч врачей, учителей и прочих бюджетников, поднять пенсии миллионам наших пенсионеров", – перечисляет Михаил Шнайдер.

Однако, констатирует автор, вся эта сумма пошла в карман одному единственному персонажу.

"Который купается в неимоверной роскоши и полном достатке. Для которого невзгоды и проблемы простых украинцев совершенно не имеют никакого значения. Он живёт не просто в другой реальности, он живёт абсолютно в другом мире. И я считаю, что с этим цирком давно пора заканчивать", – возмущен Шнайдер.

Блогер убежден, что этих "ребят" пора спускать с небес на землю.

"Ведь терпеть всю эту фантасмагорию, уже просто нет ни сил, ни тем более желания", – объяснил свою позицию Михаил Шнайдер.

Politeka сообщала, что в Украине уже не первый месяц обсуждают возможное увольнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Впрочем, сам Коболев чувствует себя уверенно, поскольку у него есть "золотой парашют", если его уволят до истечения контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него "золотой парашют" в случае внезапного увольнения, Коболев подтвердил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Также Коболев рассказал, что уже обговаривал вопрос возможного продления своего контракта с представителями власти.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - сообщил он.

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