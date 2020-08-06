Сотрудникам Укрзализныци позволят иметь при себе для защиты газовые баллончики

Об этом в эфире Громадського радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Politeka.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики", – сказал министр.

Эта новость вызвала живой отклик у украинцев, которые обсуждают предложение министра.

В частности, волонтер Александр Карпюк пишет на своей странице в Facebook, что применение газовых баллончиков в закрытых помещениях, какими являются вагоны, чреваты плачевными последствиями не только для дебоширов, но и для остальных пассажиров.

"Нельзя придумать лучшего оружия самообороны для закрытых вагонов, чем балончики. Говорят, на совещании обсуждалось применение алебард и цвайхендеров как штатного оружия проводников, но приняли решение, что гаубицы и снайперские винтовки будут запрещены. А айтишники со страхом мониторят гуглзапросы, чтоб руководство не узнало о существовании зарина", – иронизирует автор поста.

Под сообщением разгорелась острая дискуссия украинцев. Некоторые пишут, что защита пассажриров - это обязанность полиции, а не проводников, другие откровенно смеются над предложением министра.

"На месте проводника, я б подключал баллон прямо к вентиляции вагона....смысл бегать туда-сюда. Я предлагаю применять Испанскую, мать его, ТЕРЦИЮ! Запровадити в купе елєктрічєскіє полкі з живленням від контактної мережі! 25 кВ пєрємєнкі або 3 кВ постоянкі- гарантовано ушатають самих нєугомонних дєбоширів. провідники НЕ ПОВИННІ забезпечувати громадський порядок і тим більше проводити затримання злочинців чи правопорушників. І нічого на них перекладати невластиві їм функції. Боєприпаси об'ємного вибуху - як на мене ідеальні для нейтралізації дебошира в вагон. И на десерт орешки в банках Циклон Б. Вот это сервис! Вы незаслуженно обошли вниманием боевые колесницы. Ну наконец в вагоне перестанет пахнуть туалетом", – пишут пользователи.

Politeka сообщала, что мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде. Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев. Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.

"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.

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