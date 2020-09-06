Экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк рассказал, почему страдает экономика Украины

По его словам, сейчас Министерством финансов руководят люди, которые не разбираются в экономике и это приводит к огромным потерям бюджета. Кроме того, тарифной политикой в Украине руководят во вред украинских поставщиков.

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью для Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Министр финансов Сергей Марченко назначает замруководителя таможни курировать тарифную политику. Это тот департамент, который должен защищать наших производителей, ведь если растамаживать все прозрачно, то тогда есть защита у наших производителей. Они защищены ввозными пошлинами и налогами. Но, когда садят на эти должности воров народа, то они делают наоборот: растаможивают минимум, а нашим предпринимателям еще сверху нужно доплатить", - пояснил эксперт всю катастрофичность ситуции на таможне.

Он также добавил, что министр финансов назначил Павловского руководителем таможни - при этом он даже не знает, что такое "грузотаможенная декларация", и не понимает, как работает таможня.

"Теперь мы имеем потери на таможне в Украине 10 миллиардов гривен в месяц для бюджеты страны. Об этом многие депутаты прекрасно знают, а президент с надрывом смотрит на эту ситуацию. Но пока министр финансов Сергей Марченко находится на своей должности Украина теряет каждый день 500 миллионов гривен, 180 милиардов гривен в год. При этом мы взяли взаймы 350 милиардов и имеем дефицит пенсионного фонда", - резюмировал эксперт.

Напомним, Юрий Атаманюк о людях Романенко на топ-должностях таможни.

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