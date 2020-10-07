Нелегальный конвертационный центр за время своей работы успел организовать оборот средств на более чем 15 млрд гривен

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Спецоперацию проводили при участии Государственной службы финансового мониторинга.

Как отметили в пресс-центре, этот конвертационный центр функционировал в течение 2019-2020 годов, и к организации схемы причастны топ-чиновники Госпогранслужбы.

С помощью центра тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Они (топ-чиновники - ред.), в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В рамках обысков силовики в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также выявлены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающих совершение преступлений.

Этот конвертационный центр, как подчеркивают в пресс-центре, был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ.

В СБУ добавили, что сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее мы уже рассказывали, как СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Госслужбой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно наносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

Напомним, что боевики "ЛНР" остались без интернета: раскрыты подробности операции СБУ

Как сообщала Politeka, СБУшник перешел на сторону ФСБ и устроил охоту на украинцев

Также Politeka писала, что СБУ и финмониторинг разоблачили схему по "отмыванию" денег