Из коронавирусного фонда потрачено уже 34,1 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы

Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов Украины по состоянию на 23 октября 2020 года.

На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн", - сообщили в министерстве.

Кроме того, местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. На повышение надбавок и доплат медикам уже пошло 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Относительно другх сфер ситуация следующая:

Для социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 6 млн грн из предусмотреных 1 млрд грн.

Кроме того, на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн, что составляет 31%.

Отметим, фонд время от времени попадает в сразличные скандалы. К примеру, в начале октября стало известно, что из сотни аппаратов искусственной вентиляции легких, которые планировали закупить за деньги фонда, ни приобрели ни одного. Один тендер сорвался, а второй не состоялся.

Напомним, фонд был создан временно (на период действия карантина) для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией. Соответсвующее решение приняла Верховная Рада после введения карантина 13 марта.

Для фонда выделили из бюджета 66 млрд гривен. Также привлекли средства ЕС, правительств других государств и грантовых организаций.

Ранее сообщалось, что правительство направило 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Минздрава по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний на строительство дорог во Львовской области.

Всего из указанной программы было решено перераспределить 104,75 млн гривен. Помимо дорог деньги были направлены на реставрацию университета имени Ивана Франко, а также на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

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