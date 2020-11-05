Канаду и Норвегию беспокоят долги Украины перед инвесторами в зеленую энергетику, среди которых есть компании из этих стран, поэтому они призывают государство решить проблему долгов в зеленой энергетике, чтобы избежать судов

Об этом заявили представители посольств Норвегии и Канады в ходе дискуссии Energy Talk, котоорое проводило издание Kyiv Post.

Посол Норвегии в Украине Эрик Сведал напомнил, что 20% всех иностранных инвестиций в Украине – это инвестиции со стороны Норвегии, в том числе и в сектор ВИЭ.

«Ретроспективные изменения условий не допустимы для норвежских инвесторов, которые привыкли работать по определённым условиям. Подписывая меморандум про взаимопонимание, инвесторы пошли на компромисс и снизили уровень «зелёных» тарифов, но обещанные 100% оплат государством так и не были возобновлены», - сказал Сведал.

По его словам, в такой ситуации государство должно пытаться решить проблему долгов и финансирования ВИЭ, так как в противном случае инвесторы в международные инвестиционные арбитражи, что создаст для Украины плохую репутацию в части инвестиционной привлекательности.

Как отметили участники дискуссии, невыполнение условий меморандума может привести к тому, что инвесторы не будут инвестировать в страну, где правила меняются во время игры.

«Правительство должно решить проблему выплат для возврата доверия инвесторов», - подчеркнул представитель коммерческого отдела посольства Канады Адам Барболет.

Он добавил, что сейчас Украина должна выбирать между перспективой продолжения инвестиций в Украину или же перспективой судебных процессов с иностранными инвесторами, перед которыми страна не выполняет свои обязательства.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже c августа 2020. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020 -го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК «Укрэнерго» после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за зеленую электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

29 октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.

Напомним, Рада поддержала спасительный для государственного Укрэнерго законопроект в первом чтении