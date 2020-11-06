Национальное агентство противодействия коррупции (НАЗК) из-за решения Конституционного суда в отношении антикоррупционного законодательства лишилась возможности продолжить проверку фактов коррупции в действиях главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка

Об этом говорится в ответе НАЗК на запрос народного депутата Михаила Волынца, копию которой он обнародовал в Facebook.

«Решением КСУ от 27 октября 2020 года признан неконституционным пункт Закона, которым предусмотрены полномочия НАЗК об осуществлении мониторинга и контроля над соблюдением актов законодательства по вопросам коррупции. Таким образом на сегодня НАЗК лишено возможности принять какие-либо меры с целью проверки фактов, изложенных в вашем заявлении», - говорится в ответе НАЗК.

Эта проверка была начала 7 октября из-за того, что семья главы НКРЭКУ управляет энергетическим бизнесом, что является прямым конфликтом интересов.

Также НАЗК сообщило, что перед назначением Тарасюка членом и главой НКРЭКУ он не проходит специальную проверку в Нацагентстве по противодействию коррупции.

«В течение 2019 года запрос о проведении специальной проверки касательно Тарасюка В.В. в НАЗК не поступало», - говорится в ответе главы НАЗК Александра Новикова.

По словам Волынца, согласно действующему законодательству, Тарасюк не мог быть назначен членом НКРЭКУ без прохождения специальной проверки.

«В условиях существования многочисленных антикоррупционных ведомств и учреждений, как-то забыли провести антикоррупционную проверку Тарасюка во время его назначения членом НКРЭКУ осенью 2019 года. При том, что согласно законодательству, без прохождения такого контроля ни один чиновник в этой стране не может быть назначен на должность», - отметил Михаил Волынец.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес. Речь идет сразу о двух компаниях Тарасюка, которые занимались торговлей электроэнергией во время его работы главой Национального энергетического регулятора.

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