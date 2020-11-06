Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook

Приводим слова автора без комментариев, пишет Znaj.ua.

В течение последней недели (30 октября - 5 ноября) Госэкоинспекция рассчитала 7,2 миллиона гривен убытков за экологические нарушения, в то же время в госбюджет было взыскано 5,1 миллиона гривен.

▪ Наибольший ущерб нанесен сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу ЧП «Чайковка» Житомирской области. Госэкоинспекция предъявила предприятию претензию на возмещение 1,78 миллиона гривен.

▪ Пожар в заповеднике «Еланецкая степь» Николаевской области нанес ущерб 1,6 миллиона гривен. Огнем уничтожено более 6,8 тысячи деревьев на площади 570 гектаров. Расследовать причину пожара и устанавливать виновных лиц в дальнейшем будет областная прокуратура.

▪ За незаконную вырубку деревьев на Сумщине убытки на сумму 1,4 миллиона гривен выставлены ОДАП «Ахтырский агролесхоз». Материалы по факту рубки направлены в СБУ Украины.

▪ Также Госэкоинспекция предъявила претензию на возмещение 668,9 тысячи гривен убытков КП «Кривбасводоканал» в Днепропетровской области. Предприятие допустило загрязнение земельных ресурсов площадью 108 м2, ведь осуществляло сброс канализационных вод. Дальше делом будет заниматься полиция.

Напомним, Андрей Малеваный: "За год новая методика позволит увеличить сумму возмещений вдвое"

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