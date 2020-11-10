Нынешний состав НКРЭКУ лишь усугубляет кризис на энергетическом рынке и должен быть немедленно обновлен.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Чем дольше этот состав комиссии будет работать, тем больше будет этот кризис, я это вам гарантирую, я уже через год посмотрел, что они наделали", - отметил депутат в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, 50 народных депутатов из всех парламентских фракций и групп направили конституционное представление о признании неконституционными указы президента о назначении действующих членов комиссии.

Кучеренко подчеркнул, что состав НКРЭКУ пока нелегитимен.

"Именно поэтому рассмотрение нашего представления он требует как можно более быстрой реакции именно для того, чтобы определить четко и дать полномочия правительству, которое должно отвечать за эту ситуацию", - добавил нардеп.

Напомним, большинство членов НКРЭКУ были назначены президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г.

В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка за его семейный энергетический бизнес.

Напомним, НАЗК временно лишилась возможности расследовать факты коррупции главы НКРЭКУ Тарасюка.

Как сообщала Politeka, председатель НКРЭКУ Тарасюк в прошлом году каждый четвертый день провел в отпуске за границей.

Также Politeka писала, что Рада должна обновить закон о НКРЭКУ после решения КС о нелегитимности комиссии.