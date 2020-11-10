Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) впервые в истории украинского правосудия пытаются через суд заменить прокурора по делу, которое они 3,5 года безуспешно расследуют.

Об этом сообщила адвокат по делу «Роттердам+» Ирина Одинец.

«Эта ситуация очень абсурдна, потому что такие полномочия детективов об отводе прокурора не предусмотрены даже действующим законодательством. В истории ВАКСа такого нет ни одного ходатайства. И, более того, ни одного в реестре решений судов Украины нет ни одного ходатайства, когда следователи просят уволить прокурора, изменить группу прокуроров», - отметила адвокат.

Одинец подчеркнула, что в этом беспрецедентном судебном процессе против САП, НАБУ преследует единственную цель – чтобы бесперспективное досудебное расследование по делу «Роттердам+» длилось как можно дольше.

По ее словам, в этом НАБУ активно содействует окружение олигарха Игоря Коломойского, чей ферросплавный завод является единственным в стране «пострадавшим» от формулы «Роттердам+».

«Я думаю, что это собственная заинтересованность НАБУ плюс в этой заинтересованности никто даже не сомневается Игоря Валерьевича Коломойского, поскольку у нас НАБУ активно помогает Никопольскому заводу ферросплавов. Удовлетворяет все их ходатайства, документы у них появляются раньше даже чем появляются на столе прокурора. И это подтверждено уже неоднократно, в том числе под камеру в течение досудебных расследований», - добавила адвокат.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Напомним, дело "Роттердам+" превратилось исключительно в медиа-кампанию НАБУ.

Как сообщала Politeka, дело "Роттердам+" все равно будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Также Politeka писала, что суд возобновил дело «Роттердам+» под давлением Коломойского.