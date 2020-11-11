Министерство инфраструктуры Украины, которое должно отвечать за надлежащее состояние транспорта как в целом, так и транспортных артерий в частности, позволяет себе «тянуть» с такими важными вопросами, как утверждение финансовых планов государственных компаний

Об этом пишет в своем блоге на сайте агенства Интерфакс председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

Вследствие подобных проволочек, указывает нардеп, государственные предприятия теряют возможность вкладывать деньги даже в текущий ремонт транспортной инфраструктуры.

"...финансовый план «УЗ» (на 2020 год, - ред.) был согласован МИУ только в конце июля текущего года, а финансовый план ГП «Укрводпуть» – в конце октября текущего года! Вследствие чего 6 судоходных шлюзов, которые изношены почти на все 100%, в этом году отремонтированы не будут. На выполнение работ по судоходных шлюзах из госбюджета планировалось выделить 190 млн грн. А поскольку «Укрводпуть», как и другое госпредприятие, не может делать ни капитальные инвестиции ни проводить ремонтные работы без согласованного финплана, то эти средства так и останутся нераспределенными. Как следствие, мы имеем увеличенную нагрузку на автодороги и невозможность использовать возможности железной дороги...",- пишет Александр Скичко.

Ранее, председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщил, что уровень изношенности путей составляет 34%, а локомотивного парка компании – 96%. Такое состояние железнодорожной инфраструктуры привело к резкому замедлению движения грузов по железной дороге, повышению аварийности перевозок и потере позиций «УЗ» на рынке.

Последние четыре года подряд «Укрзализныця» недовыполняла планы капитальных инвестиций в среднем на 8 млрд грн. каждый год, и сейчас ей нужны 22 млрд грн. только для содержания своих активов от разрушения.



По словам Александра Скичко, бестолковость государственной политики проявляется также в распоряжении средствами государственных компаний.



"Находясь с рабочим визитом в Одесской области посетил государственный порт «Южный». ... порт – приходит в упадок и не имеет возможности развития из-за того, что 80% прибыли «Южного» государство забирает, и у предприятия просто нет средств на инвестиции в обновление инфраструктуры. То же происходит и в государственной компании Администрация морских портов Украины, которая с 2013 года объединяет в себе инфраструктурную составляющую всех государственных портов. 90% дохода АМПУ идет в государственный бюджет, оставляя в распоряжении компании лишь 500-700 млн грн", - пишет Скичко



Согласно нормам амортизации, АМПУ должна ремонтировать ежегодно 5 причалов из имеющихся почти 100, а ремонт только одного причала стоит 2-3 миллиарда гривен.

Как пишет народный депутат Скичко, такая политика министерства транспорта и инфраструктуры ведет к тому, что Украина на долгое время теряет возможность для надлежащей модернизации транспортной отрасли и перехода к модели интермодальных перевозок, которая должна обеспечить безбарьерный транзит грузов Украиной и присоединения Украины к общеевропейской транспортной сети.



Переход к интермодальным перевозкам и обновление транспортной инфраструктуры является одним из обязательств Украины по соглашению об ассоциации с ЕС.

Напомним, главная проблема УЗ - не вагоны, а изношенные локомотивы, их необходимо обновлять в первую очередь.

Как сообщала Politeka, нужен Закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Наблюдательной для Укрзализныци.

Также Politeka писала, что необходимо обновлять парк грузовых вагонов поэтапно, а не заниматься прессингом бизнеса.