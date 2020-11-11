Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил заявление двух детективов НАБУ с требованием снять с расследования дела «Роттердам+» неугодного им прокурора САП

Соответствующее решение 11 ноября огласил следственный судья Сергей Мойсак.

«Заявление детективов оставить без удовлетворения», - сообщил судья.

Судья ВАКС пришел к выводу, что прокурор САП Виталий Пономаренко надлежащим образом исполняет обязанности процессуального руководителя, действует четко в рамках своих полномочий и основаниq для его отвода от расследования нет.

Свое желание сменить прокурора детективы НАБУ объясняли тем, что он, по их мнению, неправильно оценил собранные ими материалы, отказался составлять обвинительный акт и передавать дело в суд. Жалобу детективов поддержал «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) Игоря Коломойского.

Суд не принял во внимания эти претензии детективов, указав на надлежащее исполнение прокурором своих обязанностей.

Прокурор САП в ходе суда в очередной раз заявил, что собранные детективами за 3,5 года материалы не подтверждают нанесение ущерба от действия формулы и не доказывают совершение преступления.

Напомним, ранее адвокаты по делу «Роттердам+» сообщили, что желание НАБУ отстранить неугодного им прокурора абсурдное и полностью противоречит украинскому правосудию.

Дело «Роттердам +» был закрыт прокуратурой 27 августа 2020 года через отсутствие состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам +» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам +» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Напомним, дело "Роттердам+" превратилось исключительно в медиа-кампанию НАБУ.

Как сообщала Politeka, дело "Роттердам+" все равно будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Также Politeka писала, что суд возобновил дело «Роттердам+» под давлением Коломойского.