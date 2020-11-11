Инициатива Мининфраструктуры сократить срок службы грузовых вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок и негативно повлияет на экономику

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.



«Я считаю, что он (проект приказа Мининфраструктуры – ред.) необоснован, поскольку приведет просто к дефициту, росту стоимости за вагон, а в конечном итоге заплатит экономика, заплатит грузоотправитель. Тут ничего хорошего из этой идеи не получится», - сказал Вовк.



По его мнению, принимать такое решение в кризисных условиях – непродуманный шаг, поскольку рост затрат на логистику негативно скажется на экономике страны в целом.



«Делать это в ситуации, когда ВВП, прогноз падения около 7-8%, это очень непродуманная экономическая политика»,- считает Вовк.

Он также подчеркнул: согласно мировой практике, срок эксплуатации вагона не является ключевым критерием, важно его техническое состояние. По мнению эксперта, в первую очередь необходимо усилить контроль за ремонтом вагонов, поскольку именно от их технического состояния зависит сохранность перевозимых грузов и безопасность на железной дороге.



«Есть компромиссное решение рынка. Оно говорит о том, что полтора срока эксплуатации – вещь номер один. Вещь номер два – отсутствие ограничений по вагонным специализированным паркам, потому что их производство крайне трудное и крайне капиталоемкое. И третий аспект – это усиление контроля за деповским ремонтом и полным ремонтом, поскольку действительно это важно, чтобы безопасность все-таки не страдала», - рассказал Вовк.

Ранее глава ГО «Украинская железнодорожная ассоциация» Андрей Кирикович заявил, что инициатива Мининфраструктуры по списанию старых вагонов неподъемна для бизнеса. По его мнению, необходима поэтапная программа обновления вагонного парка, рассчитанная на 10 лет.



Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

Напомним, главная проблема УЗ - не вагоны, а изношенные локомотивы, их необходимо обновлять в первую очередь.

Как сообщала Politeka, нужен Закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Наблюдательной для Укрзализныци.

Также Politeka писала, что необходимо обновлять парк грузовых вагонов поэтапно, а не заниматься прессингом бизнеса.