Украинцы назвали экспертов-экономистов, к мнению которых прислушиваются больше всего

Об этом пишет Politeka.net.

Так, на официальном Youtube-портале Politeka.Online проходит опрос, в котором у украинцев спрашивают, к чьему мнению они прислушиваются чаще и кому доверяют больше.

"Экономика не менее важна, чем политика. Надеемся, вы также согласны с этим тезисом, именно поэтому мы стараемся чаще приглашать на интервью экономических экспертов, которые бы помогли нам и зрителям разобраться в вопросах бюджета, курса валют, тарифов и тому подобное. Просим вас принять участие в опросе и указать, кого из экспертов-экономистов вы хотели бы чаще видеть в студии Рoliteka Online. Выбрать можно только один вариант, но в комментах указывайте, пожалуйста, всех экспертов, к чьему мнению вы прислушиваетесь. Спасибо за ваши ответы!", - говорится в сообщении.

Отметим, что экономический эксперт Юрий Атаманюк - в лидерах опроса, его поддержали 42% опрошенных. На втором месте - Андрей Новак (29%), на третьем - Александр Савченко (8%), а за ним следует Алексей Кущ с поддержкой в 6%.

"Юрий Атаманюк грамотный, умный экономист, приглашайте чаще в студию, приятно слушать и учиться", "Атаманюка всегда интересно слушать", "Постоянно слушаю Сергея Гуриева. Даже несмотря на то что он чаще говорит о России, но потрясающе интересно и самое главное доходчиво обо всем рассуждает", "Очень грамотный, дальновидный, профессиональный Атаманюк, я за него", "Владимир Стус! Всё остальное не смотрю. И подписана только чтоб не пропустить этого аналитика", "Каждый предложенный собеседник по своему интересен, надо приглашать всех", "Все очень достойные люди, просто Кущ и Савченко отличаются более научными подходами к экономической ситуации", - написали украинцы в комментариях.

Юрий Атаманюк - генерал майор налоговой полиции Украины. Имеет почетное звание "Заслуженного экономиста Украины" и орден "За заслуги" 3 степени. Также эксперт в браке воспитывает троих сыновей.

Юрий Атаманюк начинал в качестве рядового сотрудника полиции, но благодаря своим навыкам и старательности сумел построить прекрасную карьерную лестницу.

До 2005 года Атаманюк работал в столице, а спустя пять лет борьбы с коррупцией он занял должность замглавы управления налоговой милиции Украины, где проработал еще пять лет.

В 2015 году Юрий Атаманюк стал Первым вице-президентом ВГО АППУ по решению делегатов внеочередного Х Съезда Всеукраинской общественной организации "Ассоциация плательщиков налогов Украины".

Напомним, что экономист Юрий Атаманюк объяснил, что повышение стоимости на коммуналку является необоснованным.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк заявил, что количество народных депутатов нужно уменьшить.

Также Politeka писала, что экономист Юрий Атаманюк заявил, что локдаун, введенный в Украине в начале карантина, ничем не помог.