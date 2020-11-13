Украинцы раскрыли имена экспертов-экономистов, которым доверяют больше всего

Об этом пишет Politeka.net.

На официальном Youtube-портале Politeka.Online проходит опрос, в котором украинцам нужно выбрать, к кому из известных экспертов в сфере экономики они прислушиваются чаще всего и кому доверяют больше.

"Экономика не менее важна, чем политика. Надеемся, вы также согласны с этим тезисом, именно поэтому мы стараемся чаще приглашать на интервью экономических экспертов, которые бы помогли нам и зрителям разобраться в вопросах бюджета, курса валют, тарифов и тому подобное. Просим вас принять участие в опросе и указать, кого из экспертов-экономистов вы хотели бы чаще видеть в студии Рoliteka Online. Выбрать можно только один вариант, но в комментах указывайте, пожалуйста, всех экспертов, к чьему мнению вы прислушиваетесь. Спасибо за ваши ответы!", - говорится в сообщении на канале.

Лидером опроса стал экономический эксперт Юрий Атаманюк. За него проголосовали 42% респондентов.

Следом идет Андрей Новак (29%), на третьем месте оказался Александр Савченко (8%), а за ним следует Алексей Кущ с поддержкой в 6%.

Как известно, Юрий Атаманюк - генерал майор налоговой полиции Украины. Он начинал с должности рядового полицейского, однако сумел высоко продвинуться по карьерной лестнице.

За свои заслуги он получил звание "Заслуженного экономиста Украины" и орден "За заслуги" 3 степени.

В 2015 году Юрий Атаманюк стал Первым вице-президентом ВГО АППУ по решению делегатов внеочередного Х Съезда Всеукраинской общественной организации "Ассоциация плательщиков налогов Украины".

Напомним, Юрий Атаманюк объяснил, грозит ли Украине новый локдаун: "Худшая ситуация у нас".

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почем украинцы платят сумасшедшие деньги за коммуналку.

Также Politeka писала, что Юрий Атаманюк о том, как выборы в США повлияют на отношения с Украиной.