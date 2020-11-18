Международный валютный фонд предоставит Украине новый транш, деньги стоит ожидать в начале следующего года

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Politeka.

«Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро», - отметил он.

В то же время Мокан рассказал, что будущее сотрудничество с Межднародным валютным фондом зависит от того, когда будет принят бюджет на следующий год. А вот разговоры о том, что документ якобы под угрозой срыва, являются неправдивыми.

Сейчас, рассказал чиновник, продолжается обсуждение документа.

Как мы рассказывали до этого, глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что Украину получит транш от МВФ уже в ближайшее время

«Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства увеличить международные резервы до 29-30 млрд долл. в последующие годы. Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года», - отметил он.

Напомним, Украина получит новый транш от МВФ, раскрыты сроки

Как сообщала Politeka, сотрудничество МВФ с Украиной, новый глава НБУ предупредил

Также Politeka писала, что Украине выдвинули жесткий ультиматум для получения нового транша, Шмыгаль проговорился.