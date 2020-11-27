Миллиарды закатываются в асфальт, смываются или крадутся с бюджета, а потом говорят, что никаких фондов не было

Такое мнение высказал украинский блогер Михаил Чаплыга на своем канале в YouTube.

Чаплыга рассказал все детали о фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией, который создали еще с начала пандемии в Украине. Михаил Чаплыга также упомянул слова советника главы Офиса президента Игоря Уманского, который рассказал, куда делись финансы с ковидфонда.

"Он рассказал, что весь фонд был практически разворован, потому что в свое время парламент разрешил Укравтодору брать под государственные гарантии кредиты. Мы будем погашать эти кредиты нашими деньгами из наших карманов. Дороги строить надо, но нужно это делать грамотно и на этом не воровать", - утверждает Михаил Чаплыга.

По его словам, большинство компаний самостоятельно ничего не строят, они отдают подрядчикам с определенным дисконтом. Как оказалось, размер дисконта точно совпадает с размером этого коронавирусного фонда.

"Наш уважаемый президент во всем врагами видит ФОПов, ту мелочь, которые дают максимум 3%. Даже если заставить их заплатить все, что они только могут, максимум они дадут 6%. Оно того стоит? Эти люди платят свои деньги за медицину, за свое старшее поколение, они не сидят на социальных шеях у государства, они создают дополнительные рабочие места. Может вместо того, чтобы помогать, им нужно просто не мешать?", - задался вопросом Чаплыга.

Михаил Чаплыга подчеркнул, что страшно видеть, как эти деньги применяются не в той области, а просто "закатываются в асфальт". По словам политолога, после этого украинская власть говорит, что якобы никакого фонда не было.

"Когда мы видим цифры, миллиарды, которые втупую закатываются в асфальт, смываются, крадутся с бюджета, а потом нам в лицо смеются и говорят: "Никаких фондов таких не было". Не выглядит ли кощунством призывы действующей власти начинать шмонать каждого гражданина, если у него в кармане есть каких-то лишних 100 долларов", - утверждает Михаил Чаплыга.

Напомним, что блогер Михаил Чаплыга рассказал, сколько нужно денег для того, чтобы закрыть дыру в бюджете Украины.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга объяснил, чем обернется нехватка финансов в бюджете для украинцев.

Также Politeka писала, что Михаил Чаплыга указал на провал украинской власти в борьбе с коронавирусом.