Национальное антикоррупционное бюро после проигрыша в Высшем антикоррупционном суде по уже закрытому делу «Роттердам+» развернуло в СМИ новую медиа-кампанию по дискредитации формулы.

Об этом пишет адвокат стороны зашиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания «Обозреватель».

«Дело «Роттердам+» родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии. На одном лишь пиаре оно зиждилось 3,5 года, пока прокуратура, а затем и суд не закрыли его за отсутствием каких-либо доказательств. Претерпев фиаско в юридической плоскости, НАБУ вернулось к излюбленному и проверенному временем приему – пошло в прессу, чтобы там без суда и состязательности назначить виновных и вынести «приговор», – пишет адвокат.

Она подчеркнула, что с самого первого дня дело «Роттердам+» было фикцией и общество через СМИ фактически заставили поверить в некую преступную и зловещую формулу.

«Но бесконечно называть белое черным невозможно и в августе 2020 г. сначала комплексная экспертиза, затем решение прокурора и суда поставили точку в этой истории», - добавила Наталья Дригваль.

В итоге спустя 3,5 года безрезультатного расследования прокуратора и Высший антикоррупционный суд подтвердили, что в деле «Роттердам+» не оказалось ни состава преступления, ни чьей-либо вины.

«Сама формула никакого ущерба не нанесла и наоборот была экономически и юридически обоснованной, что подтвердили государственные экспертные институты. Признали это все, кроме детективов НАБУ, строивших на фиктивном деле свои карьеры и получившие за это из бюджета 97 млн грн», - подытожила адвокат.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.