Украинскому правительству нужно что-то предпринимать, иначе дефолт неизбежен

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник на своем канале в YouTube.

Руслан Бортник проанализировал решение украинской власти повысить социальные выплаты гражданам. Бортник объяснил, может ли такое решение повлиять на бюджет и привести к дефолту при дефиците государственного бюджета страны.

"Сам бюджет, действительно, переживает кризис. Более того, мне кажется, этот кризис имеет и финансовую, и политическую, и психиатрическую составляющую. А министр финансов… Я не уверен, что он до конца правильно понимает эту ситуацию и он способен разобраться", - считает Руслан Бортник.

Бортник рассказал, что в этом году власть смогла улучшить ситуацию с дефицитом бюджета с помощью внешних заимствований. Политолог подчеркнул, что покрыть удалось только 1/3 часть с помощью одалживаний у МВФ, других кредиторов и на частных рынках

"До сих пор правительство, несмотря на все наши предложения, не разработало механизм, при котором украинские долги могли бы в свободном режиме купить украинские граждане. До сих пор нет финансовой реформы. В то же время говорить о дефолте достаточно сложно, я думаю, что дефолта не будет", - уверен Руслан Бортник.

Бортник считает, что дефолт может привести к политическим и экономическим проблемам. Если в Украине будет экономический дефолт, то парламент может полностью поменяться. Но при экономическом дефолте, уверен Бортник, дефицит бюджета будет расти.

"Часть долгов надо секвестрировать, часть долгов надо реструктуризировать, то есть, перенести выплаты по ним для того, чтобы снять тяжесть с государственного механизма, иначе дефолт неизбежен", - объяснил Руслан Бортник.

Напомним, что политолог Руслан Бортник прокомментировал закупку бесплатной вакцины от коронавируса.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник высказал свое мнение касательно отказа некоторых мэров от соблюдения карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что Руслан Бортник прокомментировал бюджет, который приняли на следующий год.