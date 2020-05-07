Чай «Принцесса Дури» на самом деле не индийский, а голландский…
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Какой пошел пошлый народ! Сегодня еду на работу в автобусе, там сидит кондукторша и орет на весь автобус:
— Заходим, достаем, показываем, не стесняемся!
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Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе она уже не застегивалась.
***
Начальник утром:
— Глаза у тебя опухшие и красные. Ты что, пил?
— Нет, блин, на работу идти не хотел. Плакал.
***
В супермаркете.
— С вас 100 грн.
— Как сто? Там написано 50 грн.
— Да, написано, но на самом деле это стоит 100 грн.
— Ну хорошо, вот
— Простите, но вы мне дали только 50 грн.
— Да, там написано 50, но на самом деле это 100 гривен.
***
В детском саду:
— А мама мне платье купила. Угадай которое, на букву «Ф».
— Фиолетовое ???
— Нет
— Фиалковое ???
— Нет
— Ну какое тогда ???
— Фклеточку!
***
Муж:
— Где саморезы?
Жена:
— Если ты о кудрявых гвоздях, то в шкафчике.
***
— Мужики, сейчас Димон придет: с кем из нас он первым поздоровается, тот — лох!
— Пацаны, всем привет!
***
Приходит муж домой и видит, как его жена ходит голая по квартире.
— Дорогая, у тебя же столько платьев …
Открывает шкаф.
— Вот посмотри: синее, желтое, красное, белое, зеленое, привет, Вован, фиолетовое…
***
Останавливает такси обнаженная женщина. Таксист всю дорогу с нее глаз не спускает. Она возмущается:
— Ты что, голых женщин не видел?
— Да мне все равно, вы в одежде или без! Я вот думаю, откуда вы деньги доставать?
***
Дама заходит в очень дорогой бутик.
Продавец:
— Здравствуйте, позвольте представить Вам новую коллекцию. Это эксклюзив! А, простите, деньги у вас есть? ..
— Нет …
— Ну и что ты приперлась, шла бы на рынок!
— У меня карта.
— И снова здравствуйте!
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
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