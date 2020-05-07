Чай «Принцесса Дури» на самом деле не индийский, а голландский…

***

Какой пошел пошлый народ! Сегодня еду на работу в автобусе, там сидит кондукторша и орет на весь автобус:

— Заходим, достаем, показываем, не стесняемся!

***

Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе она уже не застегивалась.

***

Начальник утром:

— Глаза у тебя опухшие и красные. Ты что, пил?

— Нет, блин, на работу идти не хотел. Плакал.

***

В супермаркете.

— С вас 100 грн.

— Как сто? Там написано 50 грн.

— Да, написано, но на самом деле это стоит 100 грн.

— Ну хорошо, вот

— Простите, но вы мне дали только 50 грн.

— Да, там написано 50, но на самом деле это 100 гривен.

***

В детском саду:

— А мама мне платье купила. Угадай которое, на букву «Ф».

— Фиолетовое ???

— Нет

— Фиалковое ???

— Нет

— Ну какое тогда ???

— Фклеточку!

***

Муж:

— Где саморезы?

Жена:

— Если ты о кудрявых гвоздях, то в шкафчике.

***

— Мужики, сейчас Димон придет: с кем из нас он первым поздоровается, тот — лох!

— Пацаны, всем привет!

***

Приходит муж домой и видит, как его жена ходит голая по квартире.

— Дорогая, у тебя же столько платьев …

Открывает шкаф.

— Вот посмотри: синее, желтое, красное, белое, зеленое, привет, Вован, фиолетовое…

***

Останавливает такси обнаженная женщина. Таксист всю дорогу с нее глаз не спускает. Она возмущается:

— Ты что, голых женщин не видел?

— Да мне все равно, вы в одежде или без! Я вот думаю, откуда вы деньги доставать?

***

Дама заходит в очень дорогой бутик.

Продавец:

— Здравствуйте, позвольте представить Вам новую коллекцию. Это эксклюзив! А, простите, деньги у вас есть? ..

— Нет …

— Ну и что ты приперлась, шла бы на рынок!

— У меня карта.

— И снова здравствуйте!

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