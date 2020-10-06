Ничем не отличается от других кандидатов

Кандидат в мэры Сум признался, что идет на позицию городского головы, чтобы воровать деньги из бюджета

Как передает Politeka.net , соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Так, один из кандидатов в мэры Сум Анатолий Почечун честно рассказал о том, что будет делать в случае, если выиграет выборы.

"На должность иду, чтобы пи***ть деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить... На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то п***ю... Увидел - в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо, понял, что людей на**** вать я умею и люблю — и вот я здесь", — заявил он.

Как оказалось, роль Почечуна сыграл украинский стендап-комик Феликс Редька.

В конце своего интервью дал украинца и жителям Сум действительно дельный совет.

"Я же человек из народа. Если мэром стану, может люди поймут, что чиновники — это верхушка айсберга. Хочешь жить хорошо - за собой следи и ребенка правильно воспитывай. А то вырастет ху**ом и мэром станет", - отметил он.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года , где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

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