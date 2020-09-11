В сети высмеяли фото премьер-министра Дениса Шмыгаля с арбузом

Как передает Politeka.net, во время поездки в Херсонскую область чиновнику сделали неожиданный подарок - огромный арбуз.

Он был наибольшим экземпляром урожая этого сезона и весил 28 килограмм. На фото видно, что Денис Шмыгаль с трудом удержал подарок в руках.

Такой снимок позабавил украинцев, которые не сдерживались в саркастических высказываниях в сторону премьера.

"На лице Шмыгаля явно читается отчаяние", "У нас "сильный премьер"! Арбуз весом 27,7 кг держал без натуги!", "А в маске и не поймешь Шмыгаль, или Яценюк?)", "А вы говорите премьер- плохой!", "А я думала, что это знак отставки", - писали в сети.



Не обошлось и без едких фотожаб:





Стоит отметить, в одном из интервью премьер не увидел ничего страшного в дефиците бюджета в 300 млрд грн.

"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.

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