В сети высмеяли фото премьер-министра Дениса Шмыгаля с арбузом
Как передает Politeka.net, во время поездки в Херсонскую область чиновнику сделали неожиданный подарок - огромный арбуз.
Он был наибольшим экземпляром урожая этого сезона и весил 28 килограмм. На фото видно, что Денис Шмыгаль с трудом удержал подарок в руках.
Такой снимок позабавил украинцев, которые не сдерживались в саркастических высказываниях в сторону премьера.
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Не обошлось и без едких фотожаб:
Стоит отметить, в одном из интервью премьер не увидел ничего страшного в дефиците бюджета в 300 млрд грн.
"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, он подчеркнул, что сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.
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