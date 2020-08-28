Религия и армия в России идут рука об руку

В России священники все прочнее обосновываются в армии

Так, на форуме «Армия 2020» были представлены камуфлированные рясы для священнослужителей в Вооруженных силах РФ, свечи цвета хаки и прочая церковно-военная атрибутика, передает Politeka.net.

Однако, как оказалось, еще несколько лет назад в России провели учения по развертыванию мобильных храмов, сообщает «Армия.Inform».

Мобильная церковь представляет собой большую надувную палатку на парашютной платформе П-7. По информации журналистов, такая используется для военной техники и грузов.

В комплекте к «храму» идет и церковная утварь. Среди прочего, там есть иконы на банерной ткани и другие предметы, которые нужны для проведения богослужений. Все это завернуто в поролон, чтобы ничего не повредилось и не разбилось во время десантирования.

Отмечается, что российские военные разворачивают церковь за пять-семь минут.

Что же касается ряс цвета хаки, которые показали на военной выставке, то глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношению с Вооруженными силами епископ Стефан раскритиковал идею ввести облачения для священнослужителей из камуфляжной ткани, поскольку она не была согласована с церковью.

Мы также рассказывали о том, что российский протоиререй Димитрий (Смирнов), который, передвигаясь на Майбахе, советовал обнищавшим на карантине соотечественникам просить «милостыньку и горсточку крупы», похвалил практику Российской православной церкви освящать ядерное оружие, назвав его замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует.

Напомним, зараженный священник зазывает украинцев на литургию.

Как писала Politeka, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.

Также Politeka писала, что в Лавре срочно просят у украинцев "пожертвования" из-за вируса.