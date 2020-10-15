Президент РФ Владимир Путин заявил о создание второй вакцины от "китайского" вируса, но нарвался на критику в сети

Как передает Politeka.net, отрывок с обращения российского лидера опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Путин: Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - говорится в подписи к видео.

Путин: Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона» pic.twitter.com/fyYag2O7bC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2020

Россияне довольно скептически отнесли к данному сообщению и усомнились в эффективности лекарства.

"Пусть её себе введёт. Ректально", "И в чем же различие с первой?", "Следующую порцию отравы подвезли", "Будет наверняка неспецифический сильно иммуногенная, а отсюда возможные побочные эффекты и осложнения. Время покажет", "Нигде нет, у него аж 3, а Нобелевскую всё не дают", "Кто-нибудь ему объяснит, что здесь важно не количество, а качество?", "А они точно вакцины с аскорбинками не путают?", - насмехались в сети.

Напомним, в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "предварительная цена...".

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