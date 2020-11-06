Жену президента Елену Зеленскую раскритиковали из-за наряда на официальном мероприятии

На встречу с послом Аргентины первая леди надела брючный костюм очень свободного кроя. Соответствующие снимки появились на ее официальных страницах в соцсетях.

Первую леди просят сменить стилиста. Пользователи соцсетей считают, то подобные наряды только портят фигуру Елены Зеленской.

«Штаны один ужас», «Ленку одевает Кошевого жена???», «Костюм с ассистента сняли?», «Леди... Обнять и плакать...», «Кто одевает жену президента? У неё явно талант! Талант, одень девушку с идеальной фигурой, чтобы выглядеть так глупо ( извините за откровенность)», «Ленка опять в "одежде старшей сестры"? Позорище», «Ну что это за наряды? Никакого вида. Все же молодая и красивая женщина. Как так можно одеваться?», «Срочно поменяйте стилиста для Елены!!!», «Красивая молодая женщина, с прекрасной стройной фигурой! Смело можно сказать "девушка"! Ну кто же её так уродует?! Специально, что ли?», «Вы такая красивая, и фигура у Вас шикарная, зачем же Вам подбирают такие неудачные образы», "Єто костюм Юзика", - пишут в комментариях.

В то же время нашлись и те, кому наряд первой леди понравился.

«Красивая первая леди! И одеваетесь Вы непринужденно в европейском стиле. Молодец! Так держать!», - похвалили Зеленскую.

Напомним, Елена Зеленская ошеломила внешним видом, такой первую леди еще не видели: "В спортивках и..."

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