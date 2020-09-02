Картину с поцелуем пятого президента Петра Порошенко и его преемника Владимира Зеленского продают на OLX

Фотографию картины «Поцелуй Зеленского и Порошенко» вместе с ее ценой опубликовали на OLX ее автор, столичный художник Жло-Banksy.

"Привет. Я – Жло-Бэнкси. Это, как Бэнкси, только если бы он жил в Украине. Продаю свою первую работу с целующимися Зеленским и Порошенко. Называется «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові». Акрил, размер: 60х90 см. Вскрыта лаком. Стартовая цена – 1000$. Кто даст больше – тот и заберет полотно. Закрываем аукцион 26 сентября 2020 – в день рождения Петра Алексеевича", - говорится в тексте объявления.

«Чувак решил запилить, как могла бы состояться эта слёзная встреча, и решил продать на OLX», – говорится в подписи в группе "Ху*вый Киев".

На рисунке два политика слились в горячем поцелуе в губы и совершенно не похожи на непримиримых оппонентов.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как относится к своему предшественнику Петру Порошенко. Он признался, что не доверяет ему и не хочет с ним встречаться из-за того, как лидер «ЕС» вел себя во время предвыборной кампании. Президент припомнил оскорбления от своего политического оппонента перед выборами.

«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю, - отметил Владимир Зеленский. – Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то».

Мы также писали, что украинский интернет облетел саркастический коллаж с портретами всех президентов Украины, которые поочередно соединяют черты внешности друг друга.

В этой забавной таблице размещены фото бывших руководителей Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Петра Порошенко и нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Оригинальность этого «прикола» заключается в том, что лица президентов плавно смешиваются во внешности. Поэтому получается довольно забавный микс лиц.

Напомним, украинцам показали реальные масштабы богатства Зеленского: "потратил 11,5 миллионов на...".

Как сообщала Politeka, Зеленский показал, что сделал для страны, уколов Порошенко.

Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.