Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Ваше здоровье, Никита Сергеевич»: Как выглядела «zoom-вечеринка» со стороны Путина", - сообщил он в подписи к посту.

Россияне такую милую беседу президента и режиссера не оценили:

"Сидит, выпивает в одиночестве и с экраном чокается! И это руководитель страны? Он же сгниет скоро в бункере!", "Когда этот храбрый дед вылезет из бункера?", " Бухать в бункере это первый шаг к алкоголизму.)))", " Встретились два одиночества...", - писали в сети.

«Ваше здоровье, Никита Сергеевич»: Как выглядела «zoom-вечеринка» со стороны Путина pic.twitter.com/AdfR3e1nAA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 25, 2020

Ранее советский и российский кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что аннексированный Крым "заслужил считаться Россией испокон веков".

Он выразил уверенность, что "пройдет время и всем станет понятно, что не могло и не должно быть иначе". Потому что, по его словам, "Крым заслужил считаться Россией испокон веков".

"Мне кажется, что это становится понятным тем людям, кто не зашорен и не испуган, кто не боится у себя дома в демократических странах оказаться под репрессиями или внутренними санкциями", – заявил Михалков в одном из интервью.

Напомним, скандальный Михалков упрекнул "неблагодарных" украинцев.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.



