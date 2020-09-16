В интернете активно высмеивают недавнюю встречу лидеров Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, создавая множество мемов на эту тему
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикации в соцсетях.
Как известно, в Сочи состоялась встреча Путина с Лукашенко. В Россию президент Беларуси прилетел для того, чтобы обсудить экономические вопросы и дальнейшее развитие отношений между двумя государствами.
Во время разговора не осталась без внимания и тема протестов в Беларуси. Граждане РБ уже больше месяца регулярно выходят на улицы с требованием отставки Лукашенко, который в августе был переизбран на новый срок, однако, по мнению большинства избирателей, результаты были сфальсифицированы.
Обнаженная «невеста» Харламова взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться
"Вон пошли из нашего города": харьковчане взбунтовались против переименования станции метро
Фреймут после скандала с Кухар на "Танцях з зірками" сделала отчаянное признание: "Из-за шока..."
Украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков: "Придется платить с зарплат..."
После переговоров Путина и Лукашенко в сети появилось огромное количество мемов, так сказать, на любой вкус. В мемах интернет-пользователи высмеивали в основном именно Лукашенко. Главным поводом для шуток стали позы президентов в креслах.
В сети шутили и по поводу того, как Лукашенко "выпрашивал" деньги у Путина.
А еще пользователи высмеивали то, что Путин широко расставил ноги, тогда как Лукашенко, как пишут в сети, скорее напоминал его вассала. Пользователи соцсетей не упустили возможности проявить творчество на фоне такой встречи президентов.
Напомним, Беларусь официально разрешила "погостить" войскам России и Сербии: "Славянское братство".
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.
Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев Лукашенко сняли на видео.