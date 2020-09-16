В интернете активно высмеивают недавнюю встречу лидеров Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, создавая множество мемов на эту тему

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикации в соцсетях.

Как известно, в Сочи состоялась встреча Путина с Лукашенко. В Россию президент Беларуси прилетел для того, чтобы обсудить экономические вопросы и дальнейшее развитие отношений между двумя государствами.

Во время разговора не осталась без внимания и тема протестов в Беларуси. Граждане РБ уже больше месяца регулярно выходят на улицы с требованием отставки Лукашенко, который в августе был переизбран на новый срок, однако, по мнению большинства избирателей, результаты были сфальсифицированы.

После переговоров Путина и Лукашенко в сети появилось огромное количество мемов, так сказать, на любой вкус. В мемах интернет-пользователи высмеивали в основном именно Лукашенко. Главным поводом для шуток стали позы президентов в креслах.

В сети шутили и по поводу того, как Лукашенко "выпрашивал" деньги у Путина.

А еще пользователи высмеивали то, что Путин широко расставил ноги, тогда как Лукашенко, как пишут в сети, скорее напоминал его вассала. Пользователи соцсетей не упустили возможности проявить творчество на фоне такой встречи президентов.

Напомним, Беларусь официально разрешила "погостить" войскам России и Сербии: "Славянское братство".

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев Лукашенко сняли на видео.