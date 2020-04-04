Принц Чарльз всю жизнь хотел корону и дождался, но не ту
***
Попал мужик в больницу. Нянечка приносит обед - кусочек хлеба, четверть помидора, пол-яйца, ложку каши. Мужик злобно смотрит на этот обед, потом зовет няньку.
Та:
- Чего надо?
Ирина Билык взбудоражила видом в прозрачной одежде: "Нереальная"
У Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!»
Мокрая жена Артура Пирожкова в купальнике поразила внешним видом: "Какой ужас!"
Бесстыжая Каменских показала грудь в прозрачном белье: "Ты наш огонь!"
- Марка почтовая есть у вас?
- А марка зачем?
- После обеда привык почитать что-нибудь.
***
Пробыв несколько дней дома, я понял, почему кот постоянно просит жрать.
***
Сантехник чинит унитаз на дому у профессора. Поработал полчаса, наладил все и говорит:
— С вас сто долларов.
Профессор начинает возмущаться:
— Я профессор, член-кор академии наук – и то я не получаю сто долларов за полчаса!
Сантехник отвечает:
— Это нормально. Когда я был профессором, я тоже столько не получал.
***
— Света, хочешь я подарю тебе все: небо, звезды, луну, всю вселенную…
— Сереж, а что, денег совсем нет?
***
— Дорогая, я сегодня опоздаю, иду с друзьями на скачки.
— Не беспокойся, звонила твоя кобыла, сказала, что скачки отменяются.
***
В ресторане:
— Вы доллары принимаете?
— Да.
— И кредитные карты принимаете?
— Принимаем.
— А бутылки?
***
Ученые открыли эликсир молодости. Теперь человек может сохранять работоспособность до 85 лет. Спонсор исследований — Пенсионный фонд.
***
Доктор пациенту:
— Как вам новые свечи от бессонницы?
Пациент:
— Замечательно, доктор, не успеваю даже вытащить палец...
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».