Принц Чарльз всю жизнь хотел корону и дождался, но не ту

***

Попал мужик в больницу. Нянечка приносит обед - кусочек хлеба, четверть помидора, пол-яйца, ложку каши. Мужик злобно смотрит на этот обед, потом зовет няньку.

Та:

- Чего надо?

- Марка почтовая есть у вас?

- А марка зачем?

- После обеда привык почитать что-нибудь.

***

Пробыв несколько дней дома, я понял, почему кот постоянно просит жрать.

***

Сантехник чинит унитаз на дому у профессора. Поработал полчаса, наладил все и говорит:

— С вас сто долларов.

Профессор начинает возмущаться:

— Я профессор, член-кор академии наук – и то я не получаю сто долларов за полчаса!

Сантехник отвечает:

— Это нормально. Когда я был профессором, я тоже столько не получал.

***

— Света, хочешь я подарю тебе все: небо, звезды, луну, всю вселенную…

— Сереж, а что, денег совсем нет?

***

— Дорогая, я сегодня опоздаю, иду с друзьями на скачки.

— Не беспокойся, звонила твоя кобыла, сказала, что скачки отменяются.

***

В ресторане:

— Вы доллары принимаете?

— Да.

— И кредитные карты принимаете?

— Принимаем.

— А бутылки?

***

Ученые открыли эликсир молодости. Теперь человек может сохранять работоспособность до 85 лет. Спонсор исследований — Пенсионный фонд.

***

Доктор пациенту:

— Как вам новые свечи от бессонницы?

Пациент:

— Замечательно, доктор, не успеваю даже вытащить палец...

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».

Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».