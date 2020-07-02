Мне страшно от количества людей, с которыми я договорился “обязательно встретиться и посидеть, когда все это кончится”
- Почему сегодня люди все меньше ходят в церковь?
- Потому что, глядя на нынешнюю власть, никого адом уже не испугаешь.
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Надо срочно садиться на диету и худеть, а то мой костюм Евы стал напоминать китайский пуховик.
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Молодой парень познакомился с девушкой на пляже и стал намекать ей на интим:
- Если вы считаете меня пр@ституткой, то вы ошиблись.
- Ну что вы! Я вовсе не собираюсь вам платить!
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Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне пройти рядом еще раз?
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Паникуя от надвигающегося кризиса, бабушка сбегала в магазин и потратила всю пенсию на продукты. Дедушка купил новый телевизор. Мама приобрела морозильную камеру и забила ее мясом. Папа приволок семь канистр с бензином. И только довольный кот с ухмылкой наблюдал, как вся семья заботится о его будущем.
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Продавец на рынке так сильно нахваливал свой товар, что даже не заметил, как начал целовать свиную голову.
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- Папа! Ты представляешь, их всех посадили.
- Сколько раз говорил, не читай новости в интернете.
- Я читаю Чиполлино. Джанни Родари.
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- Доктор, а ведь мы с вами - герои!
- Почему?
- Потому, что вы работаете за гроши, а я лечусь у кого попало.
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Что будет, если наших чиновников обязать передвигаться исключительно на метро?
Сначала все будет хорошо, а потом появятся спецвагоны с мигалками, ездящие по встречным путям...
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Последние пару дней тело ватное, совсем нет сил, работать и концентрироваться не получается, клонит в сон. Сдал анализы.
Как я и думал: у меня обнаружили антидела.
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Наша действительность - это когда в доме внезапно отключают электричество, в полной темноте сначала доносится мат из квартир, у кого работает настольный ПК, а затем злорадный смех от того, у кого ноутбук...
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажу» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».