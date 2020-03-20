На всякий случай обхожу стороной не только китайцев, но и тех, кто просто щурится
— Скажите, у вас есть в продаже йодистый калий?
— Нет, только цианистый.
— А какая разница?
— Да небольшая... всего две гривны.
Кароль устроила жаркую тренировку прямо на улице: "Ох, какие формы..."
Украинская Кардашьян без белья и стыда покрасовалась возле кровати: "еще чуть-чуть и..."
Фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было..."
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
***
— Дедушка, мы тимуровцы! Давайте, мы вам дрова наколем, забор починим, крышу залатаем...
— Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы! По хозяйству я и сам управляюсь. Вот соседу бы морду набить!..
***
Подтяжка лица — это молодость, притянутая за уши.
***
— У вас сигареты не будет? Люблю, знаете ли, покурить после секса.
— У вас же не было секса.
— Ах да, еще одна просьба…
***
Разговор подруг:
— А он тебе про свои прошлые отношения рассказывал?
— Нет.
— Вот козел! А ты ему?
— Нет.
— Вот умница!
***
Мама трансвестита Максима не знала, как реагировать на ситуацию: вроде и гвоздь в доме забьет, и помадой поделится…
***
Пожилая чета гуляет вечером по парку. Они степенно садятся на лавочку и вдруг замечают, что на другом конце лавочки (а лавочка длинная и полутемная) сидит молодая парочка и очень страстно целуется. Пожилая пара понимает, что попала в неудобную ситуацию. Наконец супруга шепчет мужу:
— Слушай, ну ты хоть свистни как-нибудь...
— Черта с два! Мне сорок лет назад никто не свистнул.
***
— Доктор, у меня нос заложен…
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими соплями.
***
Весь вечер тупо смотрел в ящик... Наверное, пришла пора купить телевизор.
***
Ответ на вопрос «будет ли объект сдан в срок?» был написан прямо на заборе стройки.
***
Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене. Многие женатые мечтают о том же.
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажу» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».