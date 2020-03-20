На всякий случай обхожу стороной не только китайцев, но и тех, кто просто щурится

— Скажите, у вас есть в продаже йодистый калий?

— Нет, только цианистый.

— А какая разница?

— Да небольшая... всего две гривны.

***

— Дедушка, мы тимуровцы! Давайте, мы вам дрова наколем, забор починим, крышу залатаем...

— Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы! По хозяйству я и сам управляюсь. Вот соседу бы морду набить!..

***

Подтяжка лица — это молодость, притянутая за уши.

***

— У вас сигареты не будет? Люблю, знаете ли, покурить после секса.

— У вас же не было секса.

— Ах да, еще одна просьба…

***

Разговор подруг:

— А он тебе про свои прошлые отношения рассказывал?

— Нет.

— Вот козел! А ты ему?

— Нет.

— Вот умница!

***

Мама трансвестита Максима не знала, как реагировать на ситуацию: вроде и гвоздь в доме забьет, и помадой поделится…

***

Пожилая чета гуляет вечером по парку. Они степенно садятся на лавочку и вдруг замечают, что на другом конце лавочки (а лавочка длинная и полутемная) сидит молодая парочка и очень страстно целуется. Пожилая пара понимает, что попала в неудобную ситуацию. Наконец супруга шепчет мужу:

— Слушай, ну ты хоть свистни как-нибудь...

— Черта с два! Мне сорок лет назад никто не свистнул.

***

— Доктор, у меня нос заложен…

— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими соплями.

***

Весь вечер тупо смотрел в ящик... Наверное, пришла пора купить телевизор.

***

Ответ на вопрос «будет ли объект сдан в срок?» был написан прямо на заборе стройки.

***

Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене. Многие женатые мечтают о том же.

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажу» сил: «Деды воевали, тапки надевали».

Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».