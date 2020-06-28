Лайфхак для тех, кто сдаёт квартиры: писать не «15 минут от метро», а «150 ккал от метро в Apple Watch»
— Скажите, у вас есть в продаже йодистый калий?
— Нет, только цианистый.
— А какая разница?
— Да небольшая... всего две гривны.
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— Дедушка, мы тимуровцы! Давайте, мы вам дрова наколем, забор починим, крышу залатаем...
— Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы! По хозяйству я и сам управляюсь. Вот соседу бы морду набить!..
***
Не беда, если вы ищете очки, которые у вас на голове, по-настоящему страшно 20 минут снимать линзы, которых на вас нет.
***
– Вы кредитные карты принимаете?
– Да, конечно.
– Вот, возьмите.
– Но это вафля…
– Мммммм, заметила, стерва
***
Разговор подруг:
— А он тебе про свои прошлые отношения рассказывал?
— Нет.
— Вот козел! А ты ему?
— Нет.
— Вот умница!
***
Мама трансвестита Максима не знала, как реагировать на ситуацию: вроде и гвоздь в доме забьет, и помадой поделится…
***
Пожилая чета гуляет вечером по парку. Они степенно садятся на лавочку и вдруг замечают, что на другом конце лавочки (а лавочка длинная и полутемная) сидит молодая парочка и очень страстно целуется. Пожилая пара понимает, что попала в неудобную ситуацию. Наконец супруга шепчет мужу:
— Слушай, ну ты хоть свистни как-нибудь...
— Черта с два! Мне сорок лет назад никто не свистнул.
***
— Доктор, у меня нос заложен…
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими соплями.
***
Весь вечер тупо смотрел в ящик... Наверное, пришла пора купить телевизор.
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Ответ на вопрос «будет ли объект сдан в срок?» был написан прямо на заборе стройки.
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Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене. Многие женатые мечтают о том же.
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажу» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».