30 тонн искусственного снега привезли в Киев из Буковеля

В Киеве не смогли себе отказать в атрибутах зимы и решили открыть снежный парк прямо под аркой "Дружбы народов". Об этом сообщили в Facebook организаторы соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest", которые пройдут в столице 21-22 декабря. Также соответствующий сюжет появился в выпуске ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сніг буде! ❄️❄️❄️ Наша технічна команда готова везти його звідусіль. Тому тонни снігу уже збираються з найбільших... Gepostet von Дабл Тріпл Snow Fest am Donnerstag, 19. Dezember 2019

"Снег для Киева собирали на буковельских склонах, на это ушло 3 часа. Снег должен был преодолеть 600 километров, потому что у Киева запланированы грандиозные соревнования, а кататься не на чем. В Украине нигде нет снега. И единственный вариант - искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками", - говорят на зимнем курорте.

Как сообщается, тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени.

"Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются из крупнейших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в "Буковеле", - рассказали организаторы мероприятия.

В комментариях под видео большинство украинцев считает, что это отмывка денег.

" Это , что денег некуда девать???", " Занимаются х..рней. Самое важное дело на этот час.", " реально перенести на январь??! дыбилизм! сколько денег расстает😂", " В январе так насыпет в минус 30, можно было подождать", " От когда пойдёт снег , пусть эти парнишки в штанишках и выйдут в город на чистку натурального снега .Зделали шоу на потеплении климата .", - написали в сети.

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