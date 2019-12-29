Если есть олимпиада по математике, то почему нет параолимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством
А что, если алкоголики, бухающие на детской площадке, - это дети, которых родители когда-то забыли позвать вечером домой?
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Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.
Каменских ошарашила резкой сменой имиджа ради финала Х-Фактора: «Ого, что-то перебор»
Пугачева в мини-платье засветила пикантную часть тела: "у этой женщины нет возраста"
Повзрослевшие дети Киркорова поразили внешним видом, фото облетели сеть: «одно лицо с…»
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
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- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
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- Ты, когда злишься, такой... сексуальный!
- Девушка, я вам... в третий раз повторяю: предъявите документы!
- Бу-бу-бу, злой полицейский.
***
Жена приходит домой с полным пакетом, достает из него пиво, таранку, раков, накрывает поляну мужу, спрашивает:
— А что ты футбол не смотришь?
Муж:
— Сильно?
Жена:
— Фара, бампер и капот.
***
Дорогой дедушка Мороз! Давай, может, в этом году деньгами, а?
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Когда смотришь сериалы на английском, сложно сосредоточиться на сюжете – все время думаешь: какой я умный, что смотрю это без перевода.
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Была с мужем на рыбалке. Узнала много новых рыб. Рыбу-падлу и рыбу-мразь поймать практически невозможно. А вот рыба-красава ловится хорошо.
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Важная информация к размышлению: макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.
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- Чем отличается весёлый байкер от грустного?
- У весёлого байкера зубы в мошках!
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Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому что если она не успевала, утро начиналось с пива.
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- Олечка, может 150 грамм коньячку для храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.
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- Странно, что у самых больших дураков самые красивые жены! - сказал муж.
- Льстец! - улыбнулась ему жена.
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- Ты вёл себя как джентльмен. Спасибо, что не лапал.
- Не за что.
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».