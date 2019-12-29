Если есть олимпиада по математике, то почему нет параолимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством

А что, если алкоголики, бухающие на детской площадке, - это дети, которых родители когда-то забыли позвать вечером домой?

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Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.

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- Есть на борту гомеопат?

- А что случилось?

- Астрологу плохо!

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- Ты, когда злишься, такой... сексуальный!

- Девушка, я вам... в третий раз повторяю: предъявите документы!

- Бу-бу-бу, злой полицейский.

***

Жена приходит домой с полным пакетом, достает из него пиво, таранку, раков, накрывает поляну мужу, спрашивает:

— А что ты футбол не смотришь?

Муж:

— Сильно?

Жена:

— Фара, бампер и капот.

***

Дорогой дедушка Мороз! Давай, может, в этом году деньгами, а?

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Когда смотришь сериалы на английском, сложно сосредоточиться на сюжете – все время думаешь: какой я умный, что смотрю это без перевода.

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Была с мужем на рыбалке. Узнала много новых рыб. Рыбу-падлу и рыбу-мразь поймать практически невозможно. А вот рыба-красава ловится хорошо.

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Важная информация к размышлению: макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.

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- Чем отличается весёлый байкер от грустного?

- У весёлого байкера зубы в мошках!

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Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому что если она не успевала, утро начиналось с пива.

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- Олечка, может 150 грамм коньячку для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

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- Странно, что у самых больших дураков самые красивые жены! - сказал муж.

- Льстец! - улыбнулась ему жена.

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- Ты вёл себя как джентльмен. Спасибо, что не лапал.

- Не за что.

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».

Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».