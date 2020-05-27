Самые надёжные пароли у безграмотных людей

Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить погладить лошадь, которая у них там гарцует запряженная в сани, – разрешат?

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Отец говорит ленивому сыну:

- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьёшь пиво...

- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!

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Учёный в интервью газете: “Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста”.

На следующий день вышла газета с заголовком “Учёный признался, что все его рассуждения бессмысленны!”

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- Папа, а правда, что меня в капусте нашли?

- Правда! А вчера - за гаражами. А позавчера - на остановке. Хватит водку жрать, сынок!

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Вынужден сообщить, что все мои концерты переносятся на времена, когда я стану знаменитым. Спасибо за понимание.

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В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как “плохая девичья память” и “я тебе, сволочь, этого никогда не забуду”.

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Судья говорит:

- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только помидорами?

- Да.

- Тогда как вы обьясните раны на ее теле?

- Помидоры были в банках!

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- Люся, я тебя прошу, попробуй меньше ругаться матом.

- Я тебе че, пе@рила какая-то, епта?

- Нет, ты шестилетняя девочка.

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Опять из спального района шагаю в кухонный район.

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Есть люди, которым не доверяешь настолько, что после рукопожатия пересчитываешь пальцы.

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У Елены были красивые длинные волосы, стройная фигура и купальник телесного цвета.

У Сергея была близорукость и чересчур богатое воображение…

Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.

Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.

Также Politeka сообщала, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?", кадры взорвали сеть.