Самые надёжные пароли у безграмотных людей
Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить погладить лошадь, которая у них там гарцует запряженная в сани, – разрешат?
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Отец говорит ленивому сыну:
- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьёшь пиво...
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- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!
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Учёный в интервью газете: “Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста”.
На следующий день вышла газета с заголовком “Учёный признался, что все его рассуждения бессмысленны!”
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- Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
- Правда! А вчера - за гаражами. А позавчера - на остановке. Хватит водку жрать, сынок!
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Вынужден сообщить, что все мои концерты переносятся на времена, когда я стану знаменитым. Спасибо за понимание.
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В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как “плохая девичья память” и “я тебе, сволочь, этого никогда не забуду”.
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Судья говорит:
- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только помидорами?
- Да.
- Тогда как вы обьясните раны на ее теле?
- Помидоры были в банках!
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- Люся, я тебя прошу, попробуй меньше ругаться матом.
- Я тебе че, пе@рила какая-то, епта?
- Нет, ты шестилетняя девочка.
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Опять из спального района шагаю в кухонный район.
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Есть люди, которым не доверяешь настолько, что после рукопожатия пересчитываешь пальцы.
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У Елены были красивые длинные волосы, стройная фигура и купальник телесного цвета.
У Сергея была близорукость и чересчур богатое воображение…
Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.
Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.
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