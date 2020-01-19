Попы освятили воду "Киевводоканала", которую после этого получат абоненты, живущие в столице

"В канун Крещения на Деснянской водопроводной станции Преосвященный Лаврентий, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии и прот.Петр Ландвитович, настоятель храма Бл.князя Ярослава Мудрого (тепла София) совершили чин великого освящения.

Также в Навечерие Богоявления Отец Богдан Николин совершил Чин освящения воды на Днепровский водопроводной станции Киевводоканала.

Обе станции поставляют воду до 100% киевских домов, отныне она святая", - написала пресс-служба водоканала, передает Politeka.

Киевляне не очень обрадовались такой информации. Жители столицы начали всяко подшучивать над данным заявлением:

"Чем не причина ещё поднять тарифы на воду - она же святая!)))", "когда коту делать нечего", "А зачем святить воду, которая сегодня по умолчанию святая то,?)", "И этой водой будут смывать унитазы. Молодцы. Хорошая идея", "Передовые технологии очистки воды в действии", "Чудны дела твои, Господи", "Какая красота, давайте еще", "А теперь с самолета окропите весь Киев", "21 век на дворе, киевводоканала, вы чего", "Капец! ЗАЧЕМ??? Из крана потечёт святая вода? Полная дискредитация древних ритуалов и традиций! Нельзя же так!!!!", "Тариф теперь святой будет?".

Ранее мы сообщали, что огонь охватил 16-этажку в Киеве, идет массовая эвакуация людей.

В Киеве на Троещине загорелась многоэтажка, началась срочная эвакуация.

Видео с пожаром на улице Каштановой, 15а, разместили в соцсетях. Так, видео с пожаром появились на Facebook в паблике «ДТП Киев» и «Киев Оперативный».

"Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Также густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются", – сообщили очевидцы события.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza

А еще Politeka писала, что киевлян начнут штрафовать в метро

Также Politeka сообщала, что коммунальщики под носом у Кличко украли миллионы, раскрыта грандиозная схема



