Немецкая продавщица Мишель Кобко рассказала, что шесть лет влюблена в самолет Boeing 737

Данное воздушное судно находится в аэропорту Берлин-Тегель. 30-летняя девушка мечтает о свадьбе с ним, так как считает его любовью всей своей жизни.

Кобко привлекает в самолете крылья и реактивные двигатели. Влюбленная называет его "дорогим" ("Schatz").

Девушка видела самолет в 2014 году через окно аэропорта — и сразу влюбилась. А в 2019-м - она увидела его лично и поцеловала обшивку.

Мишель планирует увидеться с "Боингом" уже этом марте.

Друзья и семья нормально восприняли новость о любви девушки к самолету, но не планируют учавствовать в их свадьбе.

В планах у немки перебраться в ангар и жить с самолетом после свадьбы.

Сейчас девушка имеет части от "Боинга", с которыми спит в постели.

Стоит отметить, что такое увлечение называется объектофилией. Такие люди, как Мшель, считают, что у предметов есть разум и душа.

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Кейт увлеклась красотой своей бузины настолько, что ни дети, ни ее бойфренд не смогли ее отговорить от идеи выйти за дерево замуж.

Невеста тщательно готовилась к свадьбе, на которой появилась в оливковом платье.

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